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Пресс-марафон президента: известна стоимость банкета

Комментариев: 1
Офис президента потратил на угощения участникам пресс-марафона 130 тысяч.
Коллаж фото
Коллаж фото
Обозреватель

На пресс-марафон Владимира Зеленского аккредитовали более 300 журналистов. Президент отвечал на вопросы 14 часов. Все это время участников мероприятия пришлось чем-то кормить.

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Сообщается, что меню заведение Kyiv Food Market приготовило довольно демократичным. Их угощали бургерами, картошкой и пиццей. Кроме того, на столах стояли газированная и негазированная вода, кола. На больших столах был накрыт фуршет, который состоял из сырной пиццы, круассанов и чизкейков. В перерывах журналистам предлагали кофе, чай, воду и соки.

Ранее в ОП сообщили, что угощения для участников марафона оплачивал Офис президента. Между тем, представитель ведомства Кирилл Тимошенко затруднился ответить, сколько ОП потратил на банкет.

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Между тем, издание Обозреватель нашло в открытом доступе прайс-лист мероприятия, в котором были прописаны цены за угощения. 

По информации журналистов, завтрак, который состоял из десертного, основного и хлебного столов, обошелся Офису президента в 68 278 гривен. Еще 61 845 гривен было заплачено за обед, в который входили закуски, салаты, горячие закуски, основные блюда, хлеб и напитки. Всего на угощения было потрачено чуть более 130 тысяч гривен.

Фото прайс-листа
Фото прайс-листа
Обозреватель

Фото прайс-листаФото прайс-листа
Фото прайс-листаФото прайс-листа
Обозреватель

Обозреватель

Напомним, соцсети активно комментируют пресс-марафон Зеленского. Вчера президент ответил на более чем 500 вопросов от трех сотен журналистов.

 

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Теги: пресс-марафон, Зеленский, банкет, угощение
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Комментариев (1)
kapablankas    11.10.2019, 12:35
Оценка:  0
kapablankas
недорого кстати
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