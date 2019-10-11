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"Хотят свергнуть": Лукашенко на саммите СНГ призвал поддержать власть Зеленского

Комментариев: 7
Президент Беларуси заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин "очень погружены" в украинскую ситуацию.
Лукашенко призвал поддержать украинскую власть, поскольку ее могут свергнуть
Лукашенко призвал поддержать украинскую власть, поскольку ее могут свергнуть
EPA/UPG

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на саммите СНГ призвал поддержать действующую власть в Украине, передает БЕЛТА.

"Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит", - подчеркнул он.

"Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко пригласил Владимира Зеленского в Беларусь.

 

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Теги: Лукашенко, Путин, Зеленский, Украина, Беларусь, РФ, СНГ
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Комментариев (7)
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Джо-кер    11.10.2019, 12:35
Оценка:  0
Джо-кер
Кубань тоже нужно будет вернуть. Так что кацапы, шевелите батонами блядь.
WTF2_сосет_хyй    11.10.2019, 12:45
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
уeбище пиндосское комиксное)))))) и пиздишь так-же, дебил тупорылый)))))))
Джо-кер    11.10.2019, 12:30
Оценка:  0
Джо-кер
А потом придут очень злые бандеровцы, будут щи варить, из русских младенцев)))).
Джо-кер    11.10.2019, 12:27
Оценка:  -1
Джо-кер
Путин поддержит ? Интересно, каким образом ? Он свой хрен поддержать не может, когда в туалет поссать ходит. Уйдет из Донбасса и Крыма ?
WTF2_сосет_хyй    11.10.2019, 12:30
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
ты ему подержишь, и еще кучу других, и в руках, и во рту, и в жoпе, и в других своих дырках)))))))
Джо-кер    11.10.2019, 12:32
Оценка:  -1
Джо-кер
Иди на х уй, еба ный кацапет блядь, ибит твою мать.
WTF2_сосет_хyй    11.10.2019, 12:34
Оценка:  -3
WTF2_сосет_хyй
нахyй как раз ты)))))) завали пасть, срагуль eбaный))))))
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