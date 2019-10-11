"Хотят свергнуть": Лукашенко на саммите СНГ призвал поддержать власть Зеленского

Президент Беларуси заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин "очень погружены" в украинскую ситуацию.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на саммите СНГ призвал поддержать действующую власть в Украине, передает БЕЛТА.

"Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит", - подчеркнул он.

"Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко пригласил Владимира Зеленского в Беларусь.

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