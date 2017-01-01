Активисты утверждают, что на них напали люди из посольства.

У посольства Турции в Киеве напали на протестующих Фейсбук Софии Лапиной

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Возле посольства Турции в Киеве напали на активистов, протестовавших против военной операции турецкой армии на севере Сирии. Об этом написала на своей странице в Фейсбук одна из активисток София Лапина.

По ее словам, несколько десятков человек пришли на акцию к посольству Турции, чтобы выразить протест против операции Турции в Сирии и “геноцида курдов“. Во время акции несколько человек вышли с территории посольства и попытались сорвать акцию:

Прямо сейчас у посольства Турции люди посольства вышли и лично напали на митингующих на протестной акции против аннексии курдов “Rise Up 4 Rojava“. В костюмах и галстуках бросались на мирных людей, разбили девушке лицо, - написала активистка.

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Также она опубликовала видео, на котором, по ее словам, “люди из посольства нападают на митингующих“:

Напомним, вооруженные силы Турции в среду, 9 октября, пересекли границу с Сирией и приступили к проведению наземного этапа новой военной операции к востоку от реки Евфрат.

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