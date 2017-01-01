Суд конфисковал 1 млн гривен взноса Гриценко

Было выявлено наличие налогового долга.

Также оштрафовано лицо, финансово поддерживавшее Гриценко на выборах президента Фейсбук Анатолия Гриценко

Деражнянский районный суд Хмельницкой области конфисковал 1,15 млн гривен взноса лидеру партии “Гражданская позиция“ Анатолию Гриценко на выборах президента 31 марта 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

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“Деражнянский районный суд Хмельницкой области принял решение о конфискации 1 150 000 грн взноса, осуществленного с нарушением, в поддержку кандидата на пост Президента Украины Анатолия Гриценко“, - написано в нем.

Суд рассмотрел материалы Нацагентства о наличии налогового долга на момент осуществления взноса и решил конфисковать всю сумму, а также оштрафовал на 1,2 тыс. гривен поддержавшее Гриценко лицо.

Как сообщалось 10 октября, Гриценко раскритиковал пресс-марафон Зеленского.

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