Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд конфисковал 1 млн гривен взноса Гриценко

Комментариев: 0
Было выявлено наличие налогового долга.
Также оштрафовано лицо, финансово поддерживавшее Гриценко на выборах президента
Также оштрафовано лицо, финансово поддерживавшее Гриценко на выборах президента
Фейсбук Анатолия Гриценко

Деражнянский районный суд Хмельницкой области конфисковал 1,15 млн гривен взноса лидеру партии “Гражданская позиция“ Анатолию Гриценко на выборах президента 31 марта 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Читай также: Квартиры жены и дача в Конча-Заспе: Недвижимость Гриценко

“Деражнянский районный суд Хмельницкой области принял решение о конфискации 1 150 000 грн взноса, осуществленного с нарушением, в поддержку кандидата на пост Президента Украины Анатолия Гриценко“, - написано в нем.

Суд рассмотрел материалы Нацагентства о наличии налогового долга на момент осуществления взноса и решил конфисковать всю сумму, а также оштрафовал на 1,2 тыс. гривен поддержавшее Гриценко лицо.

Как сообщалось 10 октября, Гриценко раскритиковал пресс-марафон Зеленского.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: выборы президента, Анатолий Гриценко, НАПК
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь