Отслеживать работу спецслужбы от имени президента будет Роман Семенченко.

Зеленский назначил своего уполномоченного по контролю за СБУ president.gov.ua

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Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Назначить Семенченко Романа Юрьевича Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины, - говорится в тексте документа.

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О Семенченко известно, что он руководил управлением СБУ в Житомирской области с сентября 2013 по март 2014 года. До этого был заместителем начальника УСБУ в Днепропетровской области.

Напомним, Зеленский пригрозил уволить главу СБУ Ивана Баканова, если тот будет консультироваться с бывшим главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

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