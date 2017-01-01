“Мне читать книги скучно”: Министр Милованов признался, что не читает книги

Министр сделал заявление касательно образования через чтение книг.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что не читает книги, потому что ему скучно. Об этом он заявил в ходе интервью изданию Новое время.

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Министр считает, что сегодня заниматься образованием путем чтения книг - это самообман. Он признался, что сам не читает книги и считает это слишком скучным.

Заниматься образованием через чтение книг - это самообман. Никто сегодня так не учится.

Все читают книги. Считается, что все читают. Это модно. Это полезно. Это для образования и развития. Об этом пишут в соцсетях. Устраивают флешмобы. Рассказывают о великих людях, которые читают по 300 книг в год. Мне читать книги скучно, - заявил Милованов.

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Между тем, Милованов напомнил, что он ученый. Каждый день он саморазвивается и создает научные курсы, но для этого выбрал другой путь. О не читает книг и другим не советует.

Милованов заявил, что чтение книг - это “развлекуха”. Он тоже иногда так “развлекается”, но не увлекается.

Даже когда я пишу научные статьи - я читаю другие научные статьи и то частями, я смотрю презентации коллеги, и обсуждаю идеи на ланче с друзьями. Не заставляйте себя читать книги, если не хочется. А если хочется - читайте. Но помните, что в современном мире чтение - это развлечение, а не образование, - добавил он.

Напомним, стало известно, сколько заработал министр Милованов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в сентябре получил чуть больше 15 тысяч гривен.

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