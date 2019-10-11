Йованович уволили из-за отказа от неофициальных контактов по делу Байдена

Бывший посол настаивала, чтобы просьба Джулиани к украинским чиновникам о проведении расследований была передана по официальным каналам.

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Бывший посол США в Украине Мари Йованович была уволена, так как настаивала, чтобы просьба адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани к украинским чиновникам о проведении расследований была передана по официальным каналам. Об этом со ссылкой на AP пишет "Европейская правда".

Издание ссылается на слова бывшего дипломата. Сегодня , напомним, посол Мари Йованович планирует дать показания перед законодателями Конгресса в пятницу в рамках расследования по делу импичмента президенту Дональду Трампу.

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Демократы говорят, что ожидают ее появления, несмотря на позицию Белого дома, что ни один чиновник администрации не должен сотрудничать с расследованием.

Йованович отозвали из Киева в мае, когда Джулиани, который является личным адвокатом Трампа и не имеет официальной роли в правительстве США, подталкивал украинских чиновников к расследованию необоснованных обвинений в коррупции против Джо и Хантера Байденов.

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Бывший дипломат, вспоминая недавний разговор с Йованович, отмечает, что ее сняли с должности после того, как она потребовала передать запрос о проведении расследования в соответствии с протоколом.

По словам дипломата, пожелавшего сохранить анонимность, Йованович отказалась участвовать в этих "личных неформальных делах" и дала понять, что у правительства США есть официальные каналы, чтобы попросить иностранное государство о помощи с расследованием.

Напомним, ранее из-за дела о давлении на Украину уволился советник Помпео.

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