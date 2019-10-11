Путин обвинил "националистов" в срыве разведения сил на Донбассе

По словам российского президента, националисты не выпускают украинскую армию со своих позиций.

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Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе из-за националистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишут российские СМИ.

Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит, - сказал Путин.

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По словам российского лидера, представители самопровозглашенных “ЛНР“ и “ДНР“ несколько раз сигнализировали о готовности к разведению сил - “запускали белую ракету“, но ответа с украинской стороны не получили.

Националисты пришли туда и не дают армии уйти, - заявил президент РФ.

Напомним, в Министерстве обороны Украины утверждают, что разведение сил на Донбассе не может начаться из-за постоянных обстрелов со стороны террористических группировок “ЛНР“ и “ДНР“.

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