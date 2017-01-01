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Карпаты снова замело: появились фото заснеженной вершины

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Снег снова окутал Украинские Карпаты.
Карпаты замело снегом
Карпаты замело снегом
facebook.com/chornogora.rescue112

Карпаты снова замело снегом. На горе Поп Иван Черногорский снова появился обильный шар снега. Об этом сообщили спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста на странице в Facebook.

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На вершине плохая видимость, поэтому туристам рекомендуют брать в поход навигаторы. В то же время, на вершине горы Поп Иван морозно, температура опустилась ниже -1 градуса. Видимость составляет до 30 метров. 

Спасатели предупредили, что на горе туманно, пасмурно и ветрено. Метеорологи предупреждают: ориентирование на этой территории - затруднено.

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Между тем, на других высокогорья Украинских Карпат снежный покров начинает сходить. В частности, на Драгобрате видны единичные снежные островки. 

Синоптики предупредили, что в Украину возвращается бабье лето. В западных регионах температура воздуха поднимется до +21 градуса.

Напомним, ЕС восстановит обсерваторию на горе Поп Иван в Карпатах. На восстановление астрономически-метеорологической обсерватории на горе Поп Иван (Черногорский хребет, Карпаты) Европейский союз выделит 1 млн 53 тыс евро.

 

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Теги: Карпаты, снег, Поп Иван
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