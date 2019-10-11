Закарпатский чиновник Госмиграции собирал "дань" c иностранцев

Иностранцы вынуждены былиплатить по $400 за выдачу вида на жительство.

Руководитель сектора Главного управления Государственной миграционной службы в Закарпатской области получал взятки от граждан стран Европейского союза за выдачу вида на временное пребывание в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Установлено, что за 400 долларов чиновник предлагал иностранцам "ускорить процедуру" получения документов с 2 месяцев, предусмотренных законом, до 2 недель. Сотрудники СБУ задержали взяточника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины рядом с рабочим местом после получения аванса от очередного клиента.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 8 октября, в Харькове начальница отделения госбанка вымогала взятки у "переселенцев".

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