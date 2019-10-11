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В Торецке пьяный слесарь убил мать-одиночку из-за политических разногласий

Комментариев: 4
Жертвой 26-летнего "активиста" оказалась молодая продавщица ночного магазина.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

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Житель Торецка Донецкой области получил 12 лет тюрьмы за убийство женщины на почве политических разногласий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как сообщается, 21 февраля 2018 года, около 2 часов ночи 26-летний слесарь одного из медучреждений Торецка, находясь на смене в состоянии алкогольного опьянения, покинул рабочее место, чтобы купить сигареты в ближайшем круглосуточном магазине. Оказавшись на месте, он завел с 21-летней продавщицей разговор на тему политики, однако быстро выяснилось, что собеседница не разделяет его политических взглядов.

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Тогда мужчина схватил ее руками за горло и начал душить. Когда девушка потеряла сознание, он нанес ей еще несколько ударов ногами по голове и туловищу, а затем более десяти раз ударил по лицу ножницами, которые в порыве гнева схватил с прилавка.

Причиной смерти женщины, которая в одиночку воспитывала 5-летнего ребенка, стала механическая асфиксия, обусловленная закрытием дыхательных путей ее же собственной кровью.

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Как сообщают в прокуратуре, свою вину обвиняемый не признавал и всячески старался запутать следствие. Тем не менее, собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы суд вынес обвинительный приговор и назначил слишком “политически мотивированному“ слесарю наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, жители Саратова вышли на улицы, требуя линчевать убийцу девочки.

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Теги: Торецк, Донецкая область, убийство, прокуратура
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Комментариев (4)
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Asmo    11.10.2019, 14:06
Оценка:  0
Asmo
Далеко не факт, что здесь замешаны политические взгляды, вполне вероятно, что чувак надеялся уменьшить срок выставив себя жертвой телевизора..
ВосставшийИзБана    11.10.2019, 13:43
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Услыште б... Дамбас!!!111
ira0957    11.10.2019, 13:38
Оценка:  -6
ira0957
Вот как вам мозги засрали
ВосставшийИзБана    11.10.2019, 13:43
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это о ком?
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