В Торецке пьяный слесарь убил мать-одиночку из-за политических разногласий

Жертвой 26-летнего "активиста" оказалась молодая продавщица ночного магазина.

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Житель Торецка Донецкой области получил 12 лет тюрьмы за убийство женщины на почве политических разногласий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как сообщается, 21 февраля 2018 года, около 2 часов ночи 26-летний слесарь одного из медучреждений Торецка, находясь на смене в состоянии алкогольного опьянения, покинул рабочее место, чтобы купить сигареты в ближайшем круглосуточном магазине. Оказавшись на месте, он завел с 21-летней продавщицей разговор на тему политики, однако быстро выяснилось, что собеседница не разделяет его политических взглядов.

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Тогда мужчина схватил ее руками за горло и начал душить. Когда девушка потеряла сознание, он нанес ей еще несколько ударов ногами по голове и туловищу, а затем более десяти раз ударил по лицу ножницами, которые в порыве гнева схватил с прилавка.

Причиной смерти женщины, которая в одиночку воспитывала 5-летнего ребенка, стала механическая асфиксия, обусловленная закрытием дыхательных путей ее же собственной кровью.

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Как сообщают в прокуратуре, свою вину обвиняемый не признавал и всячески старался запутать следствие. Тем не менее, собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы суд вынес обвинительный приговор и назначил слишком “политически мотивированному“ слесарю наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, жители Саратова вышли на улицы, требуя линчевать убийцу девочки.

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