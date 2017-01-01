Экс-глава КСУ пытается вернуть себе должность в суде низшей инстанции
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Сегодня в Окружном админсуде Киева будет слушаться иск Станислава Шевчука по восстановлению его в должности председателя Конституционного Суда. Об этом сообщил представитель интересов Конституционного Суда по делу Максим Могильницкий, передает УНН.
Если суд примет решение в пользу Шевчука, будет нарушена Конституция, ведь дело не подсудно Окружному админсуду, говорит Могильницкий.
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"Любой спор, участник которого как истец или ответчик является судья, должен слушаться в Верховном Суде как в суде первой инстанции", - подчеркнул он.
"А у нас парадокс, когда дело председателя КСУ - а это наивысшая ветвь конституционной юрисдикции - слушается в Окружном админсуде - суде наинизшего звена судебной системы. Даже на взгляд обычного обывателя это нонсенс, такого быть не может", - пояснил адвокат.
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Могильницкий напомнил, что любое решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит. Это прописано в основном законе государства Украина - Конституции Украины.
"Так же как и решение КСУ, согласно которому судьи выразили недоверие своему руководителю Шевчуку, после чего последнего уволили. Конституцией четко определено: решение КСУ обжалованию не подлежат", - добавил он.
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"Но мы имеем ситуацию, когда судья Окружного админсуда Киева Андрей Федорчук решил принять участие в судьбе КСУ. И если он не откажет в удовлетворении иска Шевчука - он перечеркнет целый раздел Конституции, который называется "Конституционный суд Украины", - говорит адвокат.
Адвокат сообщил, что надеется на законное решение суда по делу. В противном случае защита подаст апелляцию. "Будем писать апелляционную жалобу, привлекать всеми силами внимание общества к опасному прецеденту", - заверил он.
Напомним, 13 июня ГБР открыло дело против экс-главы Конституционного суда Шевчука.
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