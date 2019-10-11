Уже половина прокуроров написала заявления на переаттестацию - ГПУ

Самыми активными оказались прокуроры Луганской области и Военной прокуратуры ООС.

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За неделю с начала приема заявлений от прокуроров на прохождение аттестации и переводе на работу в новые органы прокуратуры 5640 прокуроров подали такие заявления, что составляет почти 50% от их общего количества в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Наибольший интерес проявили прокуроры Луганской области и Военной прокуратуры объединенных сил, в кадровые службы которых поступили заявления от 98,8% и 91,3% прокуроров соответственно.

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Кроме того, значительное количество прокуроров подали заявления в кадровые службы Военной прокуратуры Западного региона Украины (86%), кадровые службы органов прокуратуры Хмельницкой (86%), Херсонской (83%) и Полтавской (80%) областей.

В соответствии с приказом ГПУ от 3 октября прием заявлений о намерении пройти аттестацию открыт с 4 октября и продлится до 18:00 15 октября.

Аттестация прокуроров состоит в проверке профессиональных компетенций, общих способностей, а также соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели.

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"Конечная цель реформы - создание эффективной независимой прокуратуры, которой доверяет общество", - заверили в ГПУ.

Напомним, вчера Зеленский пообещал уволить Баканова, если того консультирует Матиос.

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