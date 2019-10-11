Богдан на пресс-марафоне ставил “рожки” журналистам и отказывал в интервью

Глава ОП в резкой форме отказал в интервью всем СМИ.

Глава Офиса президента Андрей Богдан вел себя достаточно резко на пресс-марафоне Владимира Зеленского. Об этом сообщает NewsOne.

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Журналисты телеканала обратились к Богдану с просьбой прокомментировал некоторые вопросы, которые интересуют общественность. Между тем, Богдан в жесткой форме дал понять, что общаться с журналистами не хочет.

Вы украинский понимаете? А какое слово вы не поняли? Я не комментирую ничего. Я могу вам это повторить еще на русском и английском, - сказал Богдан.

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Богдан аргументировал свою позицию тем, что это пресс-марафон Зеленского, а значит все вопросы к президенту.

Главе ОП напомнили его высказывание о том, что новой власти не нужны журналисты. Между тем, Богдан и это не стал комментировать.

Также корреспонденты Страны запечатлели, как глава ОПУ ставит "рожки" журналисту издания Владу Бовтруку.

Напомним, Дубинский назвал журналистку овцой за неловкий вопрос. Скандальный нардеп снова оказался в центре внимания.

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