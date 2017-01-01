Труханов перед приездом Зеленского в Одессу предусмотрительно ушел в отпуск

Мэр Одессы поручил исполнение обязанностей своему первому заместителю.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов ушел в отпуск с 9 по 21 октября. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии Одессы.

"Согласно статье 42 Закона Украины "О местном самоуправлении", статье 21 Закона "О службе в органах местного самоуправления", статьям 4, 10 Закона Украины "Об отпусках" и статьи 74 КЗоТ отбываю в ежегодный отпуск на 12 календарных дней", - говорится в распоряжении.

На период отпуска Труханов поручил исполнение обязанностей мэра города своему первому заместителю по вопросам деятельности исполнительных органов совета Анатолию Орловскому.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал мэров, которых он не поддерживает.

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