Бизнесмен из Канады обвинил таможенников “Борисполя” в краже

Мужчина говорит, что у него украли 8 тысяч долларов.

Канадский бизнесмен обвинил таможенников аэропорта “Борисполь” в краже 8 тысяч долларов. Об этом сообщил пользователь Facebook Олег Семенов, выложив у себя на странице копию письма от обворованного бизнесмена.

Читай также: В аэропорту Лондона мужчина забрался на самолет

Иностранец утверждает, что в аэропорту "Борисполь" его ограбили работники таможни.

Бизнесмен обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому.

Я был ограблен в аэропорту Борисполь 9 октября 2019 работниками аэропорта. Деньги, которые я представил, были заменены таможенниками, которые выполнили мою проверку багажа. Я уже подал официальный полицейский отчет (у меня есть копия), связался с должностными лицами аэропорта и посольством Канады, теперь есть небольшая надежда, что мои деньги будут возвращены, - сказано в письме.

Бизнесмен пожаловался, что на протяжении многих лет делился с украинскими коллегами опытом, а в этот раз его нагло обворовали государственные работники.

Напомним, россиянка в столичном аэропорту попросила убежище. Гражданка РФ приехала в аэропорт Жуляны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram