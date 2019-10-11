Зеленский заявил, что у него уже аллергия на слово "капитуляция"

Президент заверил, что власть ни в коем случае не сдаст интересы Украины и не забудет про Крым.

Зеленский заверил военных, что капитуляции не будет president.gov.ua

Читай также: До выборов в ОРДЛО могут пройти десятки лет - МИД

Президент Владимир Зеленский по время выступления в Одессе на встрече ко Дню защитника Украины заявил, что не предаст интересы Украины и не допустит “капитуляции“ перед Россией. Об этом сообщает Украинская правда.

“Уважаемые воины, я обещал прекратить войну на востоке и восстановить территориальную целостность Украины. Сегодня на это направлены все наши, все мои личные усилия 24 часа в сутки“, - заверил президент.

Читай также: Богдан на пресс-марафоне ставил “рожки” журналистам и отказывал в интервью

“Моя позиция в этом вопросе была и остается неизменной ... Это позиция украинского народа, которую я как президент буду защищать Донбасс - это Украина, и там должен царить мир“, - подчеркнул он.

“Предстоит полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, установление контроля над государственной границей“, - отметил Зеленский.

“А местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству под вниманием не пулеметов, а международных наблюдателей“, - добавил президент.

Читай также: Зеленский назначил своего уполномоченного по контролю за СБУ

“Мы никогда не забудем и о аннексированном Крыме, возвращение которого станет нашим следующим вызовом“, - также подчеркнул глава государства.

“Поверьте, я уже имею действительно аллергию на слово “капитуляция“ - и хочу еще раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не про меня и это не про Украину“, - заверил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Труханов перед приездом Зеленского в Одессу предусмотрительно ушел в отпуск.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram