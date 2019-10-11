Зеленский представил нового главу Одесской ОГА

Губернаторский пост достался киевскому предпринимателю Максиму Куцому.

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Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Одесской областной государственной администрации. Эту должность получил предприниматель Максим Куцый, говорится в указе главы государства.

Поскольку сегодня президент находится в Одессе с рабочим визитом, он тут же представил нового губернатора местным чиновникам и журналистам:

Хочу представить нового главу Одесской ОГА - Максима Васильевича Куцого, - сказал Зеленский.

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Новоиспеченный губернатор поблагодарил президента за предоставленный кредит доверия и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы область и Одесса в частности оправдали свое название “жемчужины у моря“.

Мои двери будут открыты всегда для всех: военных, представителей общественных организаций, религиозных конфессий, простых граждан. Давайте делать нашу страну лучше вместе. Давайте вместе работать. Слава Украине! - сказал Куцый.

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По данным издания “LB.ua“, Максим Куцый является конечным собственником ряда киевских фирм: ООО “Сервис и менеджмент“ (строительство), “Медийный партнер“ (рекламное агентство), “Цифровое партнерство“ (информационные услуги), “Сити корпус“ (строительство). За прошлый год он заработал 3,7 миллионов гривен, то есть более 300 тысяч гривен в месяц. До своего назначения на пост одесского губернатора Куцый не был публичной личностью.

Напомним, Зеленский назначил своего уполномоченного по контролю за СБУ.

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