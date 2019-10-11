Никто из детей не пострадал.

В Харькове в одной из школ обрушился потолок

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В Харькове в одной из школ обрушился потолок

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В харьковской школе №121 в учебное время обрушился потолок в одном из кабинетов.

Об этом сообщил паблик H_Saltovka в Twitter.

Директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко сообщила, что это произошло до начала уроков. И поэтому, пострадавших нет.

На кадрах видно, что его большая часть упала, прям на парты. Учебный процесс не остановили, просто закрыли кабинет, и не проводят там уроки.

Как сообщалось 11 марта, в Одессе рухнула стена ТЦ, у пострадавшей женщины сотрясение мозга, частичная потеря памяти, перелом носа и рваные раны - в мэрии заявили, что она “просто споткнулась“.

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