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В Харькове в одной из школ обрушился потолок

Комментариев: 1
Никто из детей не пострадал.
В Харькове в одной из школ обрушился потолок
© twitter.com/h_saltovka
Фото 1/3
  • Инцидент произошел в школе 121
  • Инцидент произошел в школе 121
  • Инцидент произошел в школе 121
В Харькове в одной из школ обрушился потолок
Инцидент произошел в школе 121
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В харьковской школе №121 в учебное время обрушился потолок в одном из кабинетов.

Об этом сообщил паблик H_Saltovka в Twitter.

Директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко сообщила, что это произошло до начала уроков. И поэтому, пострадавших нет.

На кадрах видно, что его большая часть упала, прям на парты. Учебный процесс не остановили, просто закрыли кабинет, и не проводят там уроки.

Как сообщалось 11 марта, в Одессе рухнула стена ТЦ, у пострадавшей женщины сотрясение мозга,  частичная потеря памяти, перелом носа и рваные раны - в мэрии заявили, что она “просто споткнулась“. 

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Теги: школа, Харьков, обрушение
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Комментариев (1)
Глод    11.10.2019, 15:22
Оценка:  0
Глод
Кто так строит?! Кто так строит?! (с)
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