Трудовое рабство: В двух областях ОПГ развернула масштабную деятельность

Правоохранители задержали преступников.

Правоохранители Днепропетровской и Одесской областей задержали членов преступной группы, которые вербовали людей в трудовое рабство.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читай также: 50 проституток и 9 борделей: полиция накрыла банду сутенеров в столице и области

Сообщается, что расследование масштабного привлечения людей к трудовому рабству велось сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Днепропетровской и Одесской областей под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области, а также при содействии Министерства социальной политики.

“По подозрению в торговле людьми полицейские задержали двух человек: 42-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые занимались поиском людей для дальнейшей трудовой эксплуатации. Также они следили за содержанием завербованных лиц и контролировали их работу. Сейчас полиция завершает документирование преступной деятельности других членов группы. Решается вопрос о задержании всех причастных к преступлению лиц“, - говорится в сообщении.

По данным следствия, для вербовки члены группы выбирали людей, которые находились в трудном материальном положении, обещали им высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда в Одесской области. Взамен заставляли тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях по 12-13 часов.

Читай также: Жительница Тернопольской области продавала украинцев в рабство россиянам

За любую ошибку их, как отмечается, жестоко наказывали - били или лишали пищи. Пострадавшие проживали в бараках на территории бывшей женской колонии-поселения в Овидиопольском районе за высоким забором. Комплекс зданий находился под круглосуточной охраной, в том числе с использованием собак.

“Установлено, что с 2018 года для трудовой эксплуатации они завербовали около 30 человек - жителей городов Никополь, Покров и Марганец Днепропетровской области“, - проинформировали в полиции.

10 октября двух членов группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В их действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Задержанным грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось 11 октября, директор интерната сдавал детей в аренду в Запорожской области.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram