Хорошковский отказался назвать цели визитов к Зеленскому

Валерий Хорошковский подтвердил визиты в офис президента, о которых ранее рассказали журналисты Схем.

Экс-глава СБУ и бывший вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский заявил, что действительно встречался с президентом Владимиром Зеленским, но говорит, что об их целях будет известно позже. Об этом сообщает Радио Свобода в пятницу, 11 сентября.

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В ответ на вопрос, по каким причинам Хорошковский посещал Офис президента, экс-чиновник подчеркнул, что является частным лицом, так как у него "нет ни одной публичной позиции". В то же время на уточнение относительно цели встреч с Зеленским заявил:

Ну вы же задавали президенту этот вопрос ?.. Мои позиции такие же, как и у президента. То есть, я думаю, что вам станет это известно позже.

Журналисты поинтересовались, какие отношения у него с президентом: или они дружат, или Хорошковский, учитывая политический опыт, дает советы молодому президенту, на что тот сказал:

Когда-то мы вместе работали, если вы помните.

Относительно планов по возвращении в Украину заниматься бизнесом или возвращаться в публичную политику, экс-глава СБУ при Януковиче сказал:

Я бизнесом и не перестаю заниматься в течение последних этих семи лет. А относительно того, что я вернулся, так я возвращался и раньше. У меня есть очень много сфер интересов, в том числе, и за рубежом, поэтому я как приезжал, так и буду приезжать, как уезжал, так и буду уезжать.

Во время разговора журналисты также отметили, что начиная с 2016-го года (ранее данные сервиса Plane Finder недоступны), самолет Валерия Хорошковского регулярно посещал Российскую Федерацию - суммарно за три года самолет приземлялся в Москве 16 раз.

- Вы же помните, что я там работал?

- То есть, у вас там друзья или бизнес-партнеры?

- И то, и другое.

- Вы влияете на деятельность российских банков в Украине?

- Нет, конечно.

- А факт вашего перелета с представителями российских банков в Украине Порохняком и Лукановым?

- Это был частный визит.

По информации источников Схем, пока Валерий Хорошковский курирует работу российских банков в Украине. Как установили журналисты, он летал за границу и приезжал в Украину в компании высокопоставленных представителей российских банков.

Речь идет о Ярославе Порохняке и Александре Луканове.

Александр Луканов - член правления и президент российского банка в Украине - Альфа банка. Ярослав Порохняк - в феврале 2018-го получил должность в российском Сбербанке в Украине и стал советником председателя его правления.

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Порохняк - давний соратник Валерия Хорошковского по компаниям Меркс и Союз Виктан. В 2009 году, когда Студия Квартал 95 выходила в эфире телеканала Интер, которым на тот момент владел Хорошковский, Порохняк был совладельцем студии вместе с Владимиром Зеленским. В 2010-м Порохняк появился в структуре телеканала Интер, владельцем которого тогда был Валерий Хорошковский - и стал председателем правления.

Ранее Схемы показали, как Валерий Хорошковский посещает офис президента. После победы Зеленского на выборах экс-глава СБУ стал регулярно прилетать в Украину, и наведываться на Банковую.

Валерий Хорошковский, похоже, рассчитывает реализовать связь с Владимиром Зеленским для возвращения политического влияния, - говорится в расследовании.

"Обсуждается возвращение Валерия Хорошковского в публичную политику? Рассматривается его кандидатура на высокий пост во власти "Новых лиц"?", - такой вопрос журналист Михаил Ткач поставил президенту Владимиру Зеленскому во время пресс-марафона.

"С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Я этого не скрываю. К нему (Хорошковскому - ред.) Был один, очень серьезный вопрос - и этот очень серьезный вопрос мы с ним обсуждали. Я не могу пока сказать, какой - если можно. Никакой должности не может быть", - сказал в ответ президент.

И добавил: "Он не является моим советником, он не влияет на мою команду. Встреча касалась - вы со временем будете знать, по поводу чего происходила эта встреча, когда мы с вами увидим ее результат. Эта встреча - ни о должности, ни о каких теневых договоренностях. Это нас не интересует... Встреча была личная", - заявил Зеленский.

О визитах Хорошковского на Банковую ранее рассказали журналисты программы Схемы: коррупция в деталях в расследовании Хорошковский возвращается.

Напомним, ТОП-политик времен Януковича вернулся в Украину и посетил Зеленского. Журналисты зафиксировали Валерия Хорошковского в Украине.

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