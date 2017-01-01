Шевчука восстановили в должности главы КСУ
Станислав Шевчук восстановлен в должности главы Конституционного суда Украины.
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Об этом сообщает его советник Дениса Невядомский на своей странице в Facebook.
По предварительной информации, Окружной административный суд Киева постановил, восстановить Шевчука в должности главы КСУ в полном объеме.
Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к КСУ в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука на должности судьи и председателя Конституционного суда Украины к немедленному исполнению, - сообщил Невядомский.
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Также помощник Шевчука опубликовал фотографию решения Окружного административного суда столицы.
Пока сам Шевчук не поделился информацией о своем восстановлении в должности.
Напомним, ранее СМИ писали, что экс-глава КСУ пытается вернуть себе должность в суде низшей инстанции. Если Окружной админсуд Киева решит удовлетворить иск Шевчука, он нарушит Конституцию.
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