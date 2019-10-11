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Зеленский обещал выяснить у Новосад насчет перевода русских школ на украинский язык

Комментариев: 4
Президент считает, что вопрос языка расшатывает общество.
Зеленский обещал выяснить у Новосад насчет перевода русских школ на украинский язык
Зеленский обещал выяснить у Новосад насчет перевода русских школ на украинский язык
president.gov.ua

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Владимир Зеленский намерен обсудить с министром образования и науки Анной Новосад ее заявление о переводе всех русскоязычных школ на государственный язык обучения уже со следующего учебного года. Об этом Президент заявил во время пресс-марафона 10 октября, пишет Укринформ.

По словам главы государства, он не в курсе того, что под этим подразумевала министр:

Для меня вопрос языка не является приоритетным, но я - не правительство. Я даже не знаю, что имела в виду госпожа министр образования: какие именно школы должны перейти на украинский язык, касается ли это частных школ. Что она имела в виду, мне сложно сказать. Я спрошу госпожу министра, что она имела в виду, - заявил Зеленский.

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Зеленский отметил, что с ним лично этот вопрос не обсуждался, но он намерен выяснить все детали:

Вы знаете, что вопросы языка, образования очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как она делает. Но мне интересно выяснить этот вопрос, - подчеркнул президент.

Напомним, в начале октября министр образования и науки Украины Анна Новосад в эфире одного из телеканалов рассказала, что с сентября 2020 года русскоязычные школы в Украине перейдут на государственный язык обучения.

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Теги: Владимир Зеленский, Анна Новосад, пресс-марафон, школа, украинизация
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Комментариев (4)
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Зелибоба    11.10.2019, 15:33
Оценка:  +1
Зелибоба
Володя, дорогой! Убери из власти всех нациков - галицаев и всё встанет на свои места, хватит их бояться!
Люблю_Украину    11.10.2019, 15:51
Оценка:  -1
Люблю_Украину
сказать легко. Яныка убрали мелкой кучкой нациков, сейчас их за пять лет вон сколько наштамповали и все работать не умеют, только "страну любить" за деньги на митингах, да за спинами ВСУ.
ВосставшийИзБана    11.10.2019, 15:58
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
только "страну любить"

Это ты про себя что ли?
ВосставшийИзБана    11.10.2019, 16:00
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
2 Зелибоба

"Нациков" какой национальности? Пока что у нас у власти "нацики" библейской национальности. Все как на подбор.
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