Соцопрос: Более половины украинцев против "особого статуса" Донбасса

Также половина граждан считают новую власть лучше предыдущей .

Опрос проводился с 4 по 9 октября 2019 года dnews.dn.ua

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Более половины украинцев (56%) не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции Украины особого статуса Донбасса.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года,

Большинство респондентов (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции “особого статуса“ отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают лишь 26% опрошенных).

Идею введения в Украине федеративного устройства не поддерживают 63% опрошенных, поддерживают - 17%.

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Также по данным Центра Разумкова, 48% украинцев считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, 27% – что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8% – что она хуже предыдущей.

В общем, характеризуя действия власти, 41,5% респондентов считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать.

29% опрошенных полагают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается. Еще 20% убеждены, что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении.

23% респондентов отметили, что действия новой власти оправдали их надежды, а 5% – что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали.

9% заявили, что новая власть не оправдала их надежд, 12% – что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, 6% – что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали. При этом 40% опрошенных граждан придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

Как сообщалось, 10 октября Зеленский объяснил, почему официально конфликт на Донбассе не признан войной.

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