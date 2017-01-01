Подавать тепло в жилые дома начали уже 8 областей

При этом 6 областей еще не начинали отопительный сезон даже на объектах социальной сферы.

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В восьми областях Украины уже начали подавать тепло в жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

По состоянию на 8.30 (11 октября – ред.) в 18 областях и Киеве начато отопление объектов социальной сферы, объекты жилищной сферы - в 8 областях, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что самый высокий уровень подключения жилья к теплу в Ивано-Франковской области - 32,2%. На втором месте Житомирская область - 21,6%, а на третьем Ровенская область - 16%. Только начали подключать тепло в домах в Днепропетровской области - 0,1%.

Что же касается социальной сферы, то самый высокий уровень подключения наблюдается в городе Киеве - 89,1%, в Житомирской области - 65,2%, и в Черкасской области - 44,5%.

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В некоторых областях до сих пор не приступили к подаче теплоснабжения даже на объекты социальной сферы. Это такие области как Черновицкая, Одесская, Херсонская, Харьковская, Запорожская и Донецкая.

Напомним, глава Нафтогаза раскритиковал досрочное включение отопления в ряде регионов, указав на теплую погоду.

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