Президент Зеленский объяснил, почему украинские авиаперевозчики несут существенные убытки

Вчера во время пресс-марафона Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от введенного в 2015 году требования облета территории РФ для украинских авиакомпаний, последние несут существенные материальные убытки. Об этом пишет Униан.

“Дотационными, в принципе, являются их авиарейсы. Украине это не выгодно“, - подчеркнул Зеленский.

При этом президент отметил, что ситуация довольно странная относительно авиасообщения, ведь с Россией все это время существует транспортное и железнодорожное сообщение.

Напомним, с 2014 года для украинских компаний Россия ввела запрет на транзитные полеты над территорией Российской Федерации. А с 2015 года между странами (в результате ряда взаимных санкций) совсем прекращено авиасообщение. То есть значительно увеличилась длина маршрутов в восточном направлении для украинских авиакомпаний. А это дополнительные расходы на топливо для отечественных авиакомпаний и неудобства для пассажиров (из-за большего времени полета), что в свою очередь делает их неконкурентными.

Эксперты отрасли неоднократно подчеркивали, что если “облет территории РФ“ пока отменить проблематично, то Кабмин должен рассмотреть возможность уменьшения налоговой нагрузки на отечественные авиакомпании, что является довольно устоявшейся практикой государственной поддержки во многих странах. В новом правительстве и Министерстве инфраструктуры до сих пор продолжается дискуссия о том, надо ли, и главное – за счет каких экономических компенсаторов, поддержать украинский авиаперевозчиков.