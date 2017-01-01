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Позывной "Пуля": В Днепре скончался раненый на Донбассе военный

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Погибший военный был тяжело ранен в зоне ООС 8 октября. Он умер через три дня в больнице в Днепре.
На этой неделе погибли двое военных сил ООС
На этой неделе погибли двое военных сил ООС

В Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова в пятницу, 11 октября, скончался командир инженерно-саперного взвода, прапорщик Кубрак Вячеслав (позывной "Пуля").

Об этом сообщила 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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"В результате получения минно-взрывного ранения 8 октября, во время выполнения боевой задачи в Операции объединенных сил, сегодня в Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова умер прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич - командир инженерно саперного взвода", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне на Донбассе погиб один военный.

В ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что спешит с переговорами по Донбассу, потому что там гибнет в среднем один военный за два дня. Глава государства заявил, что готов на прямые переговоры с Путиным ради обмена пленными.

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Теги: Больница, военные, ситуация на востоке Украины, Потери Украины в АТО
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