Позывной "Пуля": В Днепре скончался раненый на Донбассе военный

Погибший военный был тяжело ранен в зоне ООС 8 октября. Он умер через три дня в больнице в Днепре.

В Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова в пятницу, 11 октября, скончался командир инженерно-саперного взвода, прапорщик Кубрак Вячеслав (позывной "Пуля").

Об этом сообщила 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Читай также: Добровольцы останутся на позициях, пока власти не откажутся от отвода войск

"В результате получения минно-взрывного ранения 8 октября, во время выполнения боевой задачи в Операции объединенных сил, сегодня в Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова умер прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич - командир инженерно саперного взвода", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне на Донбассе погиб один военный.

В ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что спешит с переговорами по Донбассу, потому что там гибнет в среднем один военный за два дня. Глава государства заявил, что готов на прямые переговоры с Путиным ради обмена пленными.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram