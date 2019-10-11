Людей эвакуировали с указаных объектов, на территории КПВВ взрывоопасных предметов не нашли.

Пропускной пункт в Станице Луганской возобновил работу после поиска взрывчатых веществ

В Станице Луганской "заминировали" автостанцию, стадион, АЗС и КПВВ

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В Станице Луганской "заминировали" автостанцию, стадион, АЗС и КПВВ

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Сегодня, 11 октября, в 12.00 от подразделений ГосЧС поступила информация о том, что неактивная автозаправочная станция вблизи КПВВ "Станица Луганская" заминирована. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

С целью сохранения жизни и здоровья граждан пограничники прекратили осуществлять пропускные операции через линию разграничения и вместе с сотрудниками Нацполиции эвакуировали граждан, находившихся в КПВВ и сервисных зонах контрольного пункта.

Сотрудники ГосЧС также провели мероприятия по поиску взрывоопасных предметов возле территории КПВВ.

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Изначально сообщение о заминировании автостанции, стадиона, автозаправочной станции и помещения администрации в Станице Луганской поступило в Нацполицию.

Немедленно, для проверки сообщения на места вероятного заминировании прибыли специалисты -взрывотехники и кинологи ГУ Нацполиции в Луганской области и спасатели ГосЧС.

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"Сотрудники Станично - Луганского отдела полиции и бойцы батальона Луганск-1 эвакуировали рабочих и посетителей и взяли под охрану периметр вокруг указанных в сообщении объектов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для координации действий всех служб на место происшествия прибыли руководство ГУНП и Станично-Луганского отдела полиции.

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Взрывоопасных предметов возле территории КПВВ «Станица Луганская" не найдено, сообщили позже в пресс-службе ГПСУ. Работа КПВВ была возобновлена.

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