Под Днепром взорвали банкомат на фасаде поселкового совета

Полиция разыскивает злоумышленников.

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В Днепропетровской области в селе Николаевка Новомосковского района сегодня ночью неизвестные взорвали банкомат "Креди Агриколь Банка" и похитили деньги.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

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Банкомат расположен на фасаде поселкового совета. Злоумышленники угрожали охраннику здания оружием. Похитив кассеты с деньгами, грабители скрылись с места преступления на автомобиле. Сейчас устанавливается сумма похищенных денег. Полиция разыскивает злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

Как сообщалось в июне, в Харькове орудует банда грабителей, взрывающая по ночам банкоматы.

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