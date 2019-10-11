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Последний шанс не допустить приднестровский сценарий – Пристайко об усилиях Зеленского

Комментариев: 5
Глава МИД считает, что если не сломить тренд сейчас, то ОРДЛО превратятся во второе Приднестровье.
Последний шанс не допустить приднестровский сценарий – Пристайко об усилиях Зеленского
Последний шанс не допустить приднестровский сценарий – Пристайко об усилиях Зеленского
president.gov.ua

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Усилия Президента Владимира Зеленского по активизации переговоров в “нормандском формате“ – это, вероятно, последняя возможность избежать приднестровского сценария для оккупированной части Донбасса. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его мнению, с самого начала конфликта на Донбассе было понятно, что Россия пытается создать аналог непризнанной “Приднестровской Молдавской Республики“ на территории Украины.

Я наблюдаю, что мы, к сожалению, углубляемся дальше и дальше в какие-то такие сценарии инкапсуляции этого региона, - заявил Пристайко.

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Министр отметил, что предпринимаемые сейчас президентом Украины усилия – это, возможно, последний шанс переломить тренд на превращение ОРДЛО в аналог Приднестровья:

И то, что сейчас делает президент Зеленский - это, возможно, последняя попытка как-то разорвать эту тенденцию, этот тренд, который, если не делать сейчас резких движений, последних попыток, наверное, закончится тем, что квазиобразование, которое называется “ЛНР“, “ДНР“, будет все дальше и дальше углубляться в советское прошлое и отрываться от основного пути развития, который выбрала остальная Украина, - сказал министр.

Напомним, Зеленский объяснил, почему официально конфликт на Донбассе не признан войной.

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Теги: Вадим Пристайко, Владимир Зеленский, формула Штайнмайера, Приднестровье
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    11.10.2019, 16:47
Оценка:  -5
VSHIVANKA
КТО ОККУПИРОВАЛ ДОНБАСС ?
WTF2wtf    11.10.2019, 16:55
Оценка:  +4
WTF2wtf
Тот же,
кто и Крым в 2014-м,
кто и такому конченому из бюджета россии платит за этот нацистский срач постоянный ...

Россия теперь просто оккупант, оккупант по личной хотелке одного ботоксного упыря-отморозка на троне ...
Woodbrother    11.10.2019, 16:42
Оценка:  0
Woodbrother
Если клоун ЗЕ сдаст Донбасс россии- то нафига нам нужен такой президент-предатель.
VSHIVANKA    11.10.2019, 16:50
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ВПЕРЕД В ОКОПЫ ВОЕВАТЬ ЗА ДОНБАСС !!!
ИЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ , ЧТО ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА ЗА ВАС ЭТО СДЕЛАЮТ ?
ВЫ ПЯТЬ ЛЕТ СОПЛИ ЖУЕТЕ , НИЧЕГО С РЕСПУБЛИКАМИ СДЕЛАТЬ НЕ МОЖЕТЕ....
ЗАБУДЬТЕ О НИХ.....)))
РАЗНЫЕ ВЫ , ВАМ НЕ ПО ПУТИ....)))
WTF2wtf    11.10.2019, 16:57
Оценка:  +2
WTF2wtf
Тупой ольгинский наци сейчас просто стебeтся над оккупированным и опущенным россией Донбассом ...
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