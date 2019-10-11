Последний шанс не допустить приднестровский сценарий – Пристайко об усилиях Зеленского

Глава МИД считает, что если не сломить тренд сейчас, то ОРДЛО превратятся во второе Приднестровье.

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Усилия Президента Владимира Зеленского по активизации переговоров в “нормандском формате“ – это, вероятно, последняя возможность избежать приднестровского сценария для оккупированной части Донбасса. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его мнению, с самого начала конфликта на Донбассе было понятно, что Россия пытается создать аналог непризнанной “Приднестровской Молдавской Республики“ на территории Украины.

Я наблюдаю, что мы, к сожалению, углубляемся дальше и дальше в какие-то такие сценарии инкапсуляции этого региона, - заявил Пристайко.

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Министр отметил, что предпринимаемые сейчас президентом Украины усилия – это, возможно, последний шанс переломить тренд на превращение ОРДЛО в аналог Приднестровья:

И то, что сейчас делает президент Зеленский - это, возможно, последняя попытка как-то разорвать эту тенденцию, этот тренд, который, если не делать сейчас резких движений, последних попыток, наверное, закончится тем, что квазиобразование, которое называется “ЛНР“, “ДНР“, будет все дальше и дальше углубляться в советское прошлое и отрываться от основного пути развития, который выбрала остальная Украина, - сказал министр.

Напомним, Зеленский объяснил, почему официально конфликт на Донбассе не признан войной.

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