Последний шанс не допустить приднестровский сценарий – Пристайко об усилиях Зеленского
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Усилия Президента Владимира Зеленского по активизации переговоров в “нормандском формате“ – это, вероятно, последняя возможность избежать приднестровского сценария для оккупированной части Донбасса. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
По его мнению, с самого начала конфликта на Донбассе было понятно, что Россия пытается создать аналог непризнанной “Приднестровской Молдавской Республики“ на территории Украины.
Я наблюдаю, что мы, к сожалению, углубляемся дальше и дальше в какие-то такие сценарии инкапсуляции этого региона, - заявил Пристайко.
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Министр отметил, что предпринимаемые сейчас президентом Украины усилия – это, возможно, последний шанс переломить тренд на превращение ОРДЛО в аналог Приднестровья:
И то, что сейчас делает президент Зеленский - это, возможно, последняя попытка как-то разорвать эту тенденцию, этот тренд, который, если не делать сейчас резких движений, последних попыток, наверное, закончится тем, что квазиобразование, которое называется “ЛНР“, “ДНР“, будет все дальше и дальше углубляться в советское прошлое и отрываться от основного пути развития, который выбрала остальная Украина, - сказал министр.
Напомним, Зеленский объяснил, почему официально конфликт на Донбассе не признан войной.
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кто и Крым в 2014-м,
кто и такому конченому из бюджета россии платит за этот нацистский срач постоянный ...
Россия теперь просто оккупант, оккупант по личной хотелке одного ботоксного упыря-отморозка на троне ...
ИЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ , ЧТО ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА ЗА ВАС ЭТО СДЕЛАЮТ ?
ВЫ ПЯТЬ ЛЕТ СОПЛИ ЖУЕТЕ , НИЧЕГО С РЕСПУБЛИКАМИ СДЕЛАТЬ НЕ МОЖЕТЕ....
ЗАБУДЬТЕ О НИХ.....)))
РАЗНЫЕ ВЫ , ВАМ НЕ ПО ПУТИ....)))