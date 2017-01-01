МВД обещает помощь в апелляции по делу нацгвардейца Маркива

В министерстве подчеркивают, что обвинения против украинца, выдвинутые в Италии – абсурдны.

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Министерство внутренних дел Украины будет помогать защите нацгвардейца Виталия Маркива в обжаловании вынесенного ему в Италии судебного решения, которым украинца приговорили к 24 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отметили в министерстве, они получили решение итальянского суда и сейчас занимаются его переводом.

МВД приложит все усилия для восстановления справедливости и освобождения Виталия. Позиция МВД остается неизменной: обвинения против Виталия Маркива – абсурдны, - говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали в аэропорту Болоньи нацгвардейца Виталия Маркива, имеющего двойное гражданство - Украины и Италии. Его обвиняют в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года возле Славянска. 12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Украинца к 24 годам тюрьмы.

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