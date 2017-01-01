Продажу земли иностранцам отложат до 2024 года

Глава аграрного комитета Верховной Рады Николай Сольский прокомментировал ситуацию на брифинге в пятницу .

Обновленный законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения устанавливает запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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“Парламентский комитет по аграрной политике на основе правительственного законопроекта создал интегрированный проект закона. Из главного: компании, конечным бенефициаром которых являются иностранцы, не смогут купить украинскую землю. Это не касается тех иностранных граждан, которые уже более 3-х лет работают на украинские земли и платят налоги в украинский бюджет“, - написал Гончарук.

Автор законопроекта, глава аграрного комитета Верховной Рады Николай Сольский на брифинге в пятницу рассказал, что в Украине более 1300 компаний, “которые уже годами работают в Украине, вкладываются в украинскую землю, инфраструктуру, создают рабочие места и принадлежат, в том числе, иностранцам“. Лишать их права на покупку земли, по мнению авторов законопроекта, несправедливо.

“Для этой категории юридических лиц – только тех, которые не менее 3 лет уже занимаются сельхозбизнесом в Украине, и только в том объеме земли, которые на момент вступления в силу закона они обрабатывают, которые подписаны у них и договоры, которые у них зарегистрированы, они также пользуются правами как и другие юридические лица с 1 октября следующего года“, – цитирует Сольского “БизнесЦензор“.

До 2024 года не могут быть основателями иностранные физические лица, лица без гражданства, иностранные государства.

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Также существенно снижен антимонопольный лимит. “На уровне области процент концентрации уменьшен с 15% до 8%. Введено дополнительное ограничение на уровне ОТГ – 35%“, – рассказал Сольский.

Напомним, 25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

Как сообщалось 10 октября, президент против продажи украинской земли иностранцам.

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