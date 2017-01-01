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Зеленский признался, что пользовался стимуляторами во время пресс-марафона

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Президенту нужно было спасать голос.
Зеленскому делали уколы
Зеленскому делали уколы
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что использовал специальные уколы для поддержки голосовых связок, чтобы не охрипнуть во время пресс-марафона со СМИ. 

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Об этом президент рассказал журналисту Українських новин.

Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали (специалисты, - ред.), которые делают мне некоторые процедуры. Если потеряю голос - вернем, - сказал президент.

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Также он рассказал, что 8 часов марафона не прошли незаметно. После общения с журналистами президенту начал садиться голос. Он жестом показал, что ему нужна помощь. После этого специалисты сделали ему восстанавливающий укол.

Напомним, Богдан на пресс-марафоне ставил “рожки” журналистам и отказывал в интервью. Глава ОП в резкой форме отказал в интервью всем СМИ.

 

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Теги: Зеленский, марафон, президент, стимуляторы
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