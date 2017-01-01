Зеленский признался, что пользовался стимуляторами во время пресс-марафона
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что использовал специальные уколы для поддержки голосовых связок, чтобы не охрипнуть во время пресс-марафона со СМИ.
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Об этом президент рассказал журналисту Українських новин.
Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали (специалисты, - ред.), которые делают мне некоторые процедуры. Если потеряю голос - вернем, - сказал президент.
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Также он рассказал, что 8 часов марафона не прошли незаметно. После общения с журналистами президенту начал садиться голос. Он жестом показал, что ему нужна помощь. После этого специалисты сделали ему восстанавливающий укол.
Напомним, Богдан на пресс-марафоне ставил “рожки” журналистам и отказывал в интервью. Глава ОП в резкой форме отказал в интервью всем СМИ.
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