Зеленский признался, что пользовался стимуляторами во время пресс-марафона

Президенту нужно было спасать голос.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что использовал специальные уколы для поддержки голосовых связок, чтобы не охрипнуть во время пресс-марафона со СМИ.

Читай также: Зеленский заявил, что у него уже аллергия на слово "капитуляция"

Об этом президент рассказал журналисту Українських новин.

Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали (специалисты, - ред.), которые делают мне некоторые процедуры. Если потеряю голос - вернем, - сказал президент.

Читай также: Пресс-марафон Зе!: ТОП-самых неловких моментов

Также он рассказал, что 8 часов марафона не прошли незаметно. После общения с журналистами президенту начал садиться голос. Он жестом показал, что ему нужна помощь. После этого специалисты сделали ему восстанавливающий укол.

Напомним, Богдан на пресс-марафоне ставил “рожки” журналистам и отказывал в интервью. Глава ОП в резкой форме отказал в интервью всем СМИ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram