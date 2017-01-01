СМИ назвали имя нового посла Украины в США

Официального подтверждения личности нового посланника пока нет.

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Новым послом Украины в США станет Владимир Ельченко, который сегодня занимает должность постоянного представителя Украины в ООН. Такую информацию, ссылая на собственные источники, опубликовал Телеграмм-канала Newsroom.

Остается немного, ждем указа Президента Владимира Зеленского. Думаем, он не будет медлить с этим. Вместо Ельченко в ООН отправят известного дипломата Сергея Кислицу, - говорится в сообщении.

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Для справки. Предыдущим послом Украины в США был Валерий Чалый, которого Зеленский уволил с должности еще 19 июля этого года.

Напомним, вчера во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил о том, что посол Украины в Соединенных Штатах Америки уже выбран и будет назначен в ближайшее время.

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