Окружной админсуд вернул Богдана в список уже несуществующей фракции БПП

Суд признал, что нынешнего главу ОП незаконно исключили из избирательного списка и не зарегистрировали нардепом.

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Окружной админсуд Киева признал незаконным решение ЦИК от 2016 года, которым нынешний глава Офиса президента Андрей Богдан был исключен из избирательного списка партии БПП. Об этом говорится в решении суда от 7 октября, передает LIGA.net.

На внеочередных парламентских выборах 2014 года Богдан был включен в список БПП под 74-м номером. По итогам выборов по спискам партии Порошенко в Раду зашло 64 человека.

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В феврале 2016 года парламент принял закон, который разрешил партиям исключать из своего списка кандидатов до момента их признания избранными народными депутатами.

После этого в марте 2016 года съезд БПП исключил Богдана из своего списка, на основании чего ЦИК принял соответствующее постановление.

В тоже время в декабре 2017 года Конституционный суд признал вышеуказанный закон неконституционным, после чего он автоматически потерял силу.

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В связи с этим Богдан дважды обращался в Центризбирком с просьбой зарегистрировать его нардепом, однако комиссия констатировала отсутствие механизма восстановления его в избирательном списке БПП.

Поэтому Богдан обратился в суд, который с марта 2018 года рассматривал данный иск. И вот спустя более чем полтора года ОАСК удовлетворил иск главы ОП и отменил постановление ЦИК об исключении Богдана из списка БПП.

Также суд признал противоправной бездеятельность комиссии по непризнанию Богдана избранным нардепом. В тоже время суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Богдана нардепом, поскольку фракция БПП прекратила свое существование в связи с выборами 2019 года.

Напомним, ранее Зеленский признался, что пользовался стимуляторами во время пресс-марафона.

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