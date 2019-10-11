Европу охватят сотни войн, если действовать как Россия в Украине - Еврокомиссия

Россия использовала для оправдания своей агрессии в Украине причины, которые недопустимы в современном мире.

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В Европе есть сотни мест, где могут возникнуть войны в случае, если все страны континента будут оправдывать свою агрессию теми причинами, которые Россия использовала для агрессии против Украины. Об этом заявил специальный советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок на международном форуме Salzburg Europe Summit в австрийском Зальцбурге, пишет Укринформ.

Не может быть исторических причин: “Это когда-то принадлежало мне“. Не может быть причин, связанных с вероятной угрозой меньшинствам. Как не может быть и причины, связанной с ощущением безопасности: “Я должен осуществить интервенцию, потому что не чувствую себя в безопасности“. Если взять один из этих аргументов, или все три, а они использовались Россией в связи с конфликтом в Украине, то я назвал бы вам сотни мест в Европе, где сегодня также могла бы начаться война. Таких аргументов не должно быть. Суверенитет страны и незыблемость границ этой страны являются основой сотрудничества в Европе! - заявил он.

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Брок подчеркнул, что со времени Хельсинкского заключительного акта существует желание видеть Европу, построенную на основе международного права.

А международное право предусматривает суверенитет народа, то есть, возможность самостоятельно решать - каким образом и в каком направлении двигаться. Как и нерушимость границ каждого суверенного государства, - добавил он.

Напомним, в МИД считают, что усилия Зеленского по активизации переговоров в “нормандском формате“ – это, вероятно, последняя возможность избежать приднестровского сценария для оккупированной части Донбасса.

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