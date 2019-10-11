Богдан обсудил ситуацию на Донбассе с послами G7
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан провел встречу с послами стран "Большой семерки", аккредитованными в Украине. Об этом сообщается на сайте президента Украины в пятницу, 11 октября.
Андрей Богдан поблагодарил глав дипломатических представительств за значительную помощь нашей стране, отметив, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров, прежде всего стран "Большой семерки" и Европейского Союза, ключевой для дальнейшей реализации реформ, - говорится в сообщении.
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Отмечается, что собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе меры, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском. Андрей Богдан сообщил дипломатам об ожиданиях украинской стороны от встречи в нормандском формате.
Особое внимание участники встречи уделили новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство.
Послы заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины. Стороны договорились о продолжении регулярного диалога.
В свою очередь в группе послов G7 в Twitter подтвердили, что дипломаты "имели сегодня откровенную и конструктивную встречу с командой Офиса президента".
Напомним, Богдан на пресс-марафоне ставил “рожки” журналистам и отказывал в интервью. Глава ОП в резкой форме отказал в интервью всем СМИ.
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