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Богдан обсудил ситуацию на Донбассе с послами G7

Комментариев: 1
Западные дипломаты провели откровенную и конструктивную встречу с командой Офиса президента.
Андрей Богдан и дипломаты из стран "Большой семерки"
Андрей Богдан и дипломаты из стран "Большой семерки"
Пресс-служба президента Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан провел встречу с послами стран "Большой семерки", аккредитованными в Украине. Об этом сообщается на сайте президента Украины в пятницу, 11 октября.

Андрей Богдан поблагодарил глав дипломатических представительств за значительную помощь нашей стране, отметив, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров, прежде всего стран "Большой семерки" и Европейского Союза, ключевой для дальнейшей реализации реформ, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе меры, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском. Андрей Богдан сообщил дипломатам об ожиданиях украинской стороны от встречи в нормандском формате.

Особое внимание участники встречи уделили новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство.

Послы заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины. Стороны договорились о продолжении регулярного диалога.

В свою очередь в группе послов G7 в Twitter подтвердили, что дипломаты "имели сегодня откровенную и конструктивную встречу с командой Офиса президента".

Напомним, Богдан на пресс-марафоне ставил “рожки” журналистам и отказывал в интервью. Глава ОП в резкой форме отказал в интервью всем СМИ.

 

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Теги: Европа, Евросоюз, Богдан, большая семерка, G7, Андрей Богдан, Офис президента
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Комментариев (1)
colavova    11.10.2019, 18:21
Оценка:  0
colavova
игра в "рожки" приглянулась и зарубежным дипломатам))
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