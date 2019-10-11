Российские силовики снова ворвались в мечеть в Крыму
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Российские силовики с оружием и в масках приехали в мечеть села Курцы Симферопольского района во время пятничной молитвы. Об этом сообщила "Крымская солидарность".
По словам силовиков, визит был связан с "проверкой электрических счетчиков и документов мечети".
Тем временем подконтрольный ФСБ "Муфтият Крыма" опубликовал другую версию визита сотрудников спецслужб: "В настоящее время в поселке Курцы отсутствует официально зарегистрированная религиозная община".
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Там отметили, что в Курцах также нет назначенного имама, ответственного за религиозные мероприятия и богослужения в мечети, что является нарушением действующего законодательства.
"Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя не располагает информацией относительно характера проповедей, которые проводятся в мечети по пятницам", - заявляют в "Муфтияте".
По сообщению же местных жителей, к мечети в Курцах подъехали представители силовых структур и проводили оперативно-розыскные мероприятия с прихожанами мечети, завершившими обязательную пятничную молитву.
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С работниками мечети работали индивидуально. Причины визита пока неизвестны. Возле здания мечети сейчас находятся две Газели, бронеавтомобиль "Тигр" и "Патриоты".
Напомним, 23 сентября крымских политзаключенных принудительно отправили в психиатрическую больницу. 5 июля в мечеть под Севастополем также врывались силовики.
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