Не уверен, что крымскотатарская автономия ускорит деоккупацию Крыма - Зеленский

Президент считает такую автономию хорошим инструментом поддержки самих татар, но не верит в ее полезность для процесса деоккупации полуострова.

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Президент Украины Владимир Зеленский “не уверен“, что крымскотатарская автономия упростит вопрос деоккупации Крыма. Такое мнение глава государства высказал в ходе пресс-марафона 10 октября в Киеве, пишет “Крым.Реалии“.

По его словам, крымскотатарские активисты обещали представить в Верховную Раду проект изменений в Конституцию касательно учреждения так называемой “крымскотатарской автономии“, однако пока такого проекта нет:

Я встречался с господином Джемилевым, господином Чубаровым. Они сказали, что у них есть предложения по этим законопроектам и они принесут их нам, когда у нас сформируется новый состав Верховной Рады. Я думаю, что у них действительно готовы предложения, они их покажут и мы можем их обсуждать, потому что законопроекты все надо читать, там детали, потому что это очень серьезный вопрос, – сказал Зеленский.

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Однако сам президент достаточно скептически настроен по отношению к вопросу полезности такого инструмента как крымскотатарская автономия в контексте возвращения Украине контроля над Крымом:

Я думаю, что это один из путей поддержки крымских татар. Очень важный. Но я не уверен, что это реально упростит тему возвращения Крыма и точно решение деоккупации. Я просто не уверен, - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что у Крыма своей “формулы Штайнмайера“ нет.

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