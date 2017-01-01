Не уверен, что крымскотатарская автономия ускорит деоккупацию Крыма - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский “не уверен“, что крымскотатарская автономия упростит вопрос деоккупации Крыма. Такое мнение глава государства высказал в ходе пресс-марафона 10 октября в Киеве, пишет “Крым.Реалии“.
По его словам, крымскотатарские активисты обещали представить в Верховную Раду проект изменений в Конституцию касательно учреждения так называемой “крымскотатарской автономии“, однако пока такого проекта нет:
Я встречался с господином Джемилевым, господином Чубаровым. Они сказали, что у них есть предложения по этим законопроектам и они принесут их нам, когда у нас сформируется новый состав Верховной Рады. Я думаю, что у них действительно готовы предложения, они их покажут и мы можем их обсуждать, потому что законопроекты все надо читать, там детали, потому что это очень серьезный вопрос, – сказал Зеленский.
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Однако сам президент достаточно скептически настроен по отношению к вопросу полезности такого инструмента как крымскотатарская автономия в контексте возвращения Украине контроля над Крымом:
Я думаю, что это один из путей поддержки крымских татар. Очень важный. Но я не уверен, что это реально упростит тему возвращения Крыма и точно решение деоккупации. Я просто не уверен, - отметил Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил, что у Крыма своей “формулы Штайнмайера“ нет.
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