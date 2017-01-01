Экс-нардепу Жеваго предъявили второе обвинение

Бывшего народного депутата подозревают в декларировании недостоверной информации в 2015- 2016 годах.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении бывшему народному депутату Украины восьмого созыва из-за внесения недостоверных сведений в декларацию. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что подозрение сообщили в связи с совершением преступления, предусмотренного статьей о декларации недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

В сообщении не указывается имя фигуранта дела, но РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает, что речь идет о Константине Жеваго.

Установлено, что бывший народный депутат Украины не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств. Так, в 2015- 2016 годах экс-депутат не внес в декларацию более 10 млн гривен, а в 2017 году - более девяти млн гривен.

Напомним, Государственное бюро расследований объявило в розыск экс-нардепа Константина Жеваго. Он проходит подозреваемым по делу о растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и кредит.

Также сообщалось, что Жеваго покинул Украину. В пресс-службе бизнесмена заявили, что он находится за рубежом на лечении, что является уважительной причиной неявки в ГБР.

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