Йованович все же пришла в конгресс по делу Украины, несмотря на запрет

Речь пойдет о попытках давления окружения Трампа на украинское правительство.

Йованович пришла в Конгресс на слушания по делу Украины УНИАН

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Несмотря на попытки Госдепартамента США и Белого дома заблокировать свидетельства своих сотрудников (в том числе бывших) в рамках расследования об импичменте президента, бывший посол США в Украине Мари Йованович пришла в пятницу в Конгресс, передает Укринформ.

Слушания проходят с закрытыми дверьми. В одном из зданий главного законодательного органа США собралось немало журналистов, однако доступ к информации ограничен.

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Ожидается, что Мари Йованович обсуждать с законодателями развитие событий по ее досрочному освобождения от должности руководительницы посольства, а также роли в этом процессе личного адвоката президента Руди Джулиани.

В этом контексте, очевидно, речь пойдет о попытках давления окружения Трампа на украинское правительство с целью инициировать расследование против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена, который является основным конкурентом Трампа на президентских выборах.

Напомним, ранее СМИ назвали имя нового посла Украины в США.

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