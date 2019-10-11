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В Украине собрались массово закрывать тюрьмы

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В Украине около ста тюремь, большинство из которых не заполнены. Поэтому треть хотят продать и построить новые - более современные.
В Украине хотят строить тюрьмы как в Норвегии
В Украине хотят строить тюрьмы как в Норвегии
КиевВласть

В Украине планируую закрыть около трети тюрьм. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, пишет Радио Свобода.

По его словам, ведомство планирует отойти от принципа, по которому основным методом наказания преступников является лишение свободы.

"Лишать свободы должны лишь небольшое количество человек, очень ограничено. Потому что это, во-первых, неэффективно, во-вторых, очень дорого. Человек, который выходит из мест лишения свободы, а он не приспособлен к жизни, и совершает преступления снова. Тюремная система не выполняет свою функцию", - считает министр.

Онпривел в пример опыт стран Европы, где к правонарушителям применяют наказание в виде программы коррекции, частичную изоляцию или ограничение передвижения с помощью электронного браслета.

"Ключевая реформа, которую мы задумали - мы будем искать финансирование, возможно, донорское, для того чтобы построить несколько тюрем по образцу той же Норвегии, современные, удобные, эффективные тюрьмы, которые используют немного энергии, энергоэффективные, где действительно можно было бы реально работать с заключенными, которые нуждаются в изоляции", - отметил он.

По данным Минюста, сейчас в Украине более ста тюрем. Треть из них планируется закрыть и продать земельные участки, а вырученными средствами покрыть базовые затраты для строительства новых заведений. Точных прогнозов Малюська не дает, однако предполагает, что, если начинать работу над воплощением проекта в 2020 году, Украине понадобится иностранное финансирование, чтобы построить новые места содержания заключенных.

Ранее Малюська анонсировал масштабную реформу пенитенциарной системы.

 

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Теги: тюрьма, Минюст, заключенный, заключенные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Vivaldi123    11.10.2019, 19:11
Оценка:  0
Vivaldi123
В европе просто-совершил мелкую кражу-месяца два работай на стройках и т.д... отрабатывается на государство,а стройка дает денежку в казну
Владимир2003    11.10.2019, 19:03
Оценка:  0
Владимир2003
А как же:
Украл-выпил-в тюрьму??
Будет просто:
Украл-выпил-украл-выпил??
А крылатая фраза:
Вор должен сидеть в тюрьме?? Тоже потеряла свою актуальность??
Я чего-то не согласен с такими раскладами. Если не будет наказания за преступления, то преступники нормальным людям просто жизни не дадут.
Андрей_и_Богдан    11.10.2019, 18:52
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Как-то "совпало" с отменой неприкосновенности.
Андрей_и_Богдан    11.10.2019, 18:51
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
"Слуги" хотят улучшить комфортность пребывания в тюрьмах, заранее готовят почву? До выборов успеют?
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