В Минздрав ворвались неизвестные и начали требовать личные дела

Захватчики бегают по кабинетам, требуют у сотрудников документы и личные дела, но при этом сами не представляются.

Литовченко опубликовала фото с человеком, который звонил ей и обещал, что "ей будет хуже" Facebook Ирины Литовченко

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В здание Министерства здравоохранения ворвались неизвестные, которые требуют документы у сотрудников, личные дела и приказы. Об этом сообщила гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко в Facebook.

"Министерство здравоохранения полно неизвестных людей. Они бегают по кабинетам, требуют документы у сотрудников, личные дела, приказы, поговорить наедине с директором департамента, отказываются представляться и просто убегают", - написала Литовченко.

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Она также опубликовала фото с человеком, который звонил директору Департамента управления персоналом и обещал, что "ей будет хуже".

"Только в моем присутствии этот человек сначала лично, а затем телефону угрожал директору Департамента управления персоналом, позвонив по номеру 044 200 07 90 (номер приемной министра). Обещал, что ей будет хуже", - добавила она.

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"Охрана говорит, что это человек Сладкой Инны Васильевны, которую вчера хотели назначить и.о. государственного секретаря. По ее просьбе на входе в министерство имени этого человека не записывают", - пояснила чиновница. В комментариях Литовченко сообщила, что полицию уже вызвали.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав планирует отменить медсправки.

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