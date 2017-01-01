Пожар в Токио Стар: появилась еще одна подозреваемая

Администратор гостиницы, которая раньше проходила как свидетель, стала подозреваемой. Тем временем, эксперты идентифицировали останки еще одной жертвы.

В деле о пожаре в Токио Стар появилась еще одна подозреваемая - администратор гостиницы Оксана Ежак, которая в день трагедии была на смене. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает Думская со ссылкой на прокуратуру.

Подозрение Ежак предъявили еще 1 октября, а до этого она проходила в деле как свидетельница.

На данный момент меру пресечения подозреваемой избрать пока не могут, поскольку Киевский суд сейчас рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков досудебного расследования.

В случае продления, обвинение будет обращаться в суд об избрании меры пресечения для Ежак. Подозрение ей предъявили по той же статье, что и другим фигурантам - нарушение правил пожарной безопасности, повлекшем гибель девяти человек (часть 2 ст. 270 УК).

Тем временем эксперты идентифицировали девятую жертву пожара. Как сообщили в прокуратуре Одесской области, погибшим оказался мужчина, 1984 года рождения.

"Это житель Харькова – последний идентифицированный, не считая девочки, по которой генетическая экспертиза еще не завершена", – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что до сих пор проводится экспертиза останков, как предполагается, 10-летней жительницы Сум, находившейся в гостинице вместе с родителями. Мать ребенка погибла, а отцу удалось спастись.

Как сообщалось, в ночь на 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице Токио Стар, в результате которого погибли девять человек и десять пострадали. Всего в отеле находились 200 человек, среди которых 30 иностранцев.

Ранее подозрение было объявлено ряду лиц, в частности - владельцу, совладельцу, старшему администратору и главному инжинеру гостиницы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet