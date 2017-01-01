Документ приводит в соответствие с европейскими нормами систему украинских технических стандартов.

Президент подписал важный закон для "промышленного безвиза" president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины “О стандартизации“ № 124-ІХ, который Верховная рада приняла 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, среди которых: Кодекс Украины о недрах, Земельный, Водный, Гражданский, Хозяйственный, Уголовный кодексы Украины; кодексы торгового мореплавания и гражданской защиты Украины; законы Украины “Об охране окружающей природной среды“, “Об инвестиционной деятельности“, “О товарной бирже“, “Об основах градостроительства“, “О дорожном движении“ и т.д., - говорится в сообщении.

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Как отмечают в пресс-службе президента, внедрение норм этого закона обеспечит согласование национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой.

Закон является одним из ключевых для получения Украиной так называемого “промышленного безвиза“ с ЕС и создаст новые возможности для украинских производителей непищевой продукции в ЕС.

Напомним, Зеленский назвал кандидатов на должность главы Харьковской облгосадминистрации.

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