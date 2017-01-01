Новый состав ЦИК назначил первые выборы – сразу в 86 ОТГ

Выборы пройдут в декабре практически по всей стране.

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Новый состав Центральной избирательной комиссии назначил первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

Как указано в сообщении, комиссия рассмотрела обращения 21 облгосадминистрации и назначила на воскресенье, 22 декабря, первые выборы в 86 объединенных территориальных громадах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских ОТГ).

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В частности, в Винницкой области такие выборы в трех ОТГ, в Волынской - в двух, в Днепропетровской - в пяти, в Донецкой - в одной, в Житомирской - в одной, в Закарпатской - в девяти, в Запорожской - в восьми, в Ивано-Франковской - в шести, в Киевской - в двух, в Кировоградской - в шести, в Луганской - в одной, в Николаевской - в двух, в Одесской - в пяти, в Полтавской - в шести, в Ривненской - в девяти, в Тернопольской - в четырех, в Харьковской - в четырех, в Херсонской - в двух, в Хмельницкой - в четырех, в Черновицкой - в одной, в Черниговской области - в пяти.

Комиссия объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 2 ноября.

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Отмечается, что согласно предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие более 380 тысяч человек.

Напомним, 4 октября был сформирован новый состав Центризберкома и избран его глава.

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