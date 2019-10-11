Большинство украинцев против русского языка как второго государственного

Также украинцы не поддерживают предоставления автономии Донбассу.

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Более половины украинцев не поддерживают предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 11 октября.

56% респондентов не поддерживают такое предложение, 29,5% – поддерживают, 14,4% затруднились с ответом.

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Также 40% респондентов, оценивая ситуацию в Донбассе, считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией, еще 20% - что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией, 15% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война - конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины, 7% - война между Россией и США, и 7% - на востоке Украины происходит борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Говоря о политическом будущем территорий «ДНР» и «ЛНР», большинство граждан Украины (56%) хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше, 13,5% - чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева, 10% - чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 3% - чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3% - чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.

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Установления мира на Донбассе силовым путем поддерживают только 23,5% граждан (против этого выступают 52%). Вместе с тем, только 12% поддержали бы отделения территорий, занятых «ДНР» и «ЛНР», от Украины (не поддерживают - 73%), лишь 10% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70 %).

Большинство респондентов (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции “особого статуса“ отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 26% опрошенных). Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства (63% ее не поддерживают, поддерживают - 17%).

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Также преимущественно отвергаются общественным мнением такие компромиссы ради достижения мира на Донбассе: амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (не поддерживают 59%, поддерживают - 18%), отказ от евроинтеграции, выход из Соглашения об ассоциации с ЕС (не поддерживают 59%, поддерживают - 19%), закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины (не поддерживают 54%, поддерживают - 25%).

47% опрошенных не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с «ДНР» и «ЛНР» (поддерживают - 36%). Вместе с тем, относительное большинство (44%) не поддерживают идею прекращения финансирования территорий, занятых «ДНР» и «ЛНР» (выплату пенсий, зарплат и т.д.) (поддерживают - 33%). Противоречивой является общественное мнение относительно начала официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством «ДНР» и «ЛНР» - доля тех, кто поддерживает эту идею (41,5%), статистически значимо не отличается от доли тех, кто ее не поддерживает (39%).

Напомним, в МИД заявили, что никакой автономии у Донбасса не будет.

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