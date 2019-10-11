Противодействие российской энергетической экспансии возвращает Олега Ляшко в большую политику, - политолог

Ляшко может собрать патриотический электорат, который "отваливается" от Зеленского.

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По мнению политического эксперта Светланы Кушнир, борьба с импортом российской электроэнергии, которую возглавил Олег Ляшко, может стать для него базой для укрепления электоральных позиций. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Олег Ляшко, похоже, возвращается в большую политику. При этом делает это очень технологично — на теме недопустимости импорта электроэнергии из Российской Федерации, который начался с 1 октября после многолетнего перерыва благодаря известной „поправке Геруса“. На фоне общественного недовольства вокруг „Формулы Штайнмайера“, борьба с конкретным проявлением российской экспансии на стратегическом для Украины энергетическом рынке является очень перспективным шагом, — отмечает политолог.

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Пророссийский курс новой власти неприемлем для значительной части электората. Именно на поддержку этих избирателей рассчитывает Ляшко.

Очевидно, что от Зеленского уже начинает отходить часть патриотического протестного электората. Ни к „барыге“ Порошенко, ни к „белым воротничкам“ Вакарчука они не пойдут. К медведчуковскому ОПЗЖ — и подавно. Ляшко чувствует общественный запрос на противодействие России и делает первый шаг. Достаточно убедительно. Какими будут следующие, скоро увидим, — указывает Кушнир.

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Как сообщалось, с 1 октября Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в операторе системы передачи НЭК "Укрэнерго". По данным агентства, 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи", которая в 2019 году заключило несколько контрактов на поставку газа АО "Днепроазот" (входит в группу "Приват" Игоря Коломойского).

Как сообщалось, Верховная Рада 18 сентября приняла поправку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", позволив покупать по двусторонним договорам электроэнергию в странах, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества. Герус объяснил необходимость своего правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны.

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Коммерческий импорт э/э в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между "Укринтерэнерго" и "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым.

По мнению президента Ассоциации энергетики Украины Александра Трохимца, правка Геруса противоречит международным обязательствам, взятым на себя Украиной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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