Украинские силовики поддерживают разные лагеря на выборах в США, — СМИ

Руководство разных силовых ведомств Украины действует в поддержку кандидатов в президенты США как от Демократической, так и от Республиканской партии.

Читай также: СМИ назвали имя нового посла Украины в США

Так, дипломаты лагеря Демократической партии при поддержке мецената Джорджа Сороса активно использовали тему борьбы с коррупцией в Украине. Создание Национального антикоррупционного бюро продвигала посол США в Украине Мари Йованович, отмечают “Украинские новости“.

Частью этой кампании, по данным СМИ, было создание различных общественных антикоррупционных организаций и поддержка группы народных депутатов во главе с Сергеем Лещенко. Кроме того, заметное место в Украине занял экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, у которого есть давние близкие контакты с демократами.

Читай также: Давление Трампа на Зеленского: жалоба поступила еще до их разговора - СМИ

Журналисты утверждают, что именно НАБУ сыграло ключевую роль в дискредитации Дональда Трампа во время выборов 2016 года. С подачи ведомства была обнародована “амбарная книга“ Партии регионов с упоминанием главы его избирательного штаба Пола Манафорта. Однако не было упоминания о Греге Крейге, который сотрудничал с администрацией Барака Обамы.

При этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал в Генпрокуратуру доказательства вмешательства главы НАБУ Артема Сытника в американские выборы. Холодницкого поддержал и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читай также: Из-за дела о давлении на Украину уволился советник Помпео

В начале 2019 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко обвинил Йованович во вмешательстве в его расследования дел о коррупции. А уже в августе он сказал, что в “амбарной книге“ нет подписи Манафорта. Но там есть подписи близкого бизнес-партнера Игоря Коломойского Евгения Геллера. В связи с этим журналисты предположили, что Луценко “играет“ на стороне республиканцев и намекает на возможные потенциальные связи Коломойского с демократами.

Напомним, сегодня экс-посол США в Украине дает показания в Конгрессе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.