Ресторатор Валерий Созановский, причастный к российскому бизнесу собственника семьи ресторанов Tarantino family Владимира Володарского, готовится захватить часть рынка во Львове и Киеве.

Об этом сообщает “Информационное сопротивление“, отмечая: во Львове Созановский готовит открытие сразу нескольких заведений сети THE, а в Киеве - пивоварни на “Арт-завод Платформа“, принадлежащей Оферу Керцнеру, пишет Апостроф.

Издание акцентирует, что в число собственников сети THE входит Владимир Володарский, выкупивший в 2018 году ее у прежних владельцев - ранее известный по скандалу с торговлей людьми, а ныне ведущий бизнес в Москве и оккупированном Крыму.

Так, согласно обнародованной в сети информации, Володарский владеет сетью ресторанов в оккупированном Крыму, а также Москве - при чем, соучредителем российских ресторанов сети Tarantino family является кипрский офшор, связанный с олигархом Сергеем Курченко, а также членом “семьи“ Януковича Сергеем Арбузовым.

“Российские и украинские СМИ синхронно утверждают, что владельцы ресторанов в Киеве и Москве – одни и те же люди. И один из этих людей – Владимир Володарский“, - подчеркивает ИС.

Таким образом авторы материала - на фоне протестов общества против “формулы Штаймайера“ и отведения украинских войск с занятых позиций на Донбассе – приходят к выводу, что развитие бизнеса Созановского происходит с помощью успешно ведущего дела в Москве и Крыму во время конфликта с Украины с РФ Володарского.

“Захотят ли львовяне видеть у себя в городе бизнес, за которым маячат следы из России и связи с “семьей“ Януковича? Придется ли по вкусу киевлянам пиво из этой же “бочки“? И захочет ли владелец “Платформы“ Офер Керцнер иметь настолько одиозного и потенциально скандального арендатора?“, - резюмирует ИС.